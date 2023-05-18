Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün telefonda görüştüğünü belirterek yarın da yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi. Öte yandan Özdağ, Sinan Oğan'ın 19 Mayıs'ta herhangi bir karar açıklaması yapmayacağını belirtti.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Flash Haber’de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tur görüşmeleriyle ilgili Özdağ, şunları söyledi;

*Açık ve net konuşuyorum, ortada bizim açımızdan şartlar çok net ve çok ilkesel. Bizim muhatabımız Erdoğan ve Kılıçdaroğlu.

*Biz tek tek herkesi ikna etmek zorunda değiliz. Bu ittifakın adayları onları ikna etmek zorunda.

“KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEĞİZ”

*Kemal Beyle bugün telefonda görüştüm, yarın da yüz yüze güreşeceğiz. Bunlar normal şeyler. Saati henüz belli değil. Önce ayrı ayrı görüşeceğiz sonra Sinan Oğan’la birlikte de görüşme gerçekleştirilebilir.

ERDOĞAN’DAN TALEP GELDİ Mİ?

*Biz ilkelerimizi ortaya koyduk, teknik olarak Hasan’ın veya Hüseyin’in araması veya görüşmesi bizim için görüşme değil. Görüşme sadece adaylarla yapılacak.

*Şu an sadece bir görüşme süreci var. Hem ATA İttifakı ile hem de tabanımızla görüşmeler gerçekleştirdik.

*Bu süreç devam ediyor. Gerekli tartışmalar yapılıyor ama sırtımızdaki yükün ne kadar büyük bir yük olduğunu çok net bir şekilde ifade ettim ve bunun üstesinden gelmemiz gerektiğini biliyoruz.

19 MAYIS VURGUSU

Öte yandan Özdağ, Sinan Oğan’ın 19 Mayıs’ta herhangi bir karar açıklaması yapmayacağını söyledi.

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