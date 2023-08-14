Ümit Özdağ’dan “Halil Konakçı” hakkında suç duyurusu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Cumhuriyeti ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen imam Halil Konakçı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Ali Selim YAMANLI

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Türkiye Cumhuriyeti'ni ve laikliği hedef alan açıklamalarda bulunan imam Halil Konakçı bir vaazında, “Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938'e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932'de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber' diye okundu 1938'e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar” dedi.

“DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN UZAKLAŞTIRILMALI”

İmam Konakçı’nın bu açıklamaları üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Ümit Özdağ, imam Halil Konakçı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan uzaklaştırılması gerektiğini ifade etti.

Özdağ, şöyle konuştu:

-Bugün İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde, Zafer Partisi avukatları, Halil Konakçı isimli bir imam ile ilgili suç duyurusunda bulundular. Bu zat kamuoyu önünde haddini, bilgisini aşan spekülatif açıklamalarla ön plana çıkmaya çalışan, partimize üstü örtülü ama çok açık şekilde sataşmalarda bulunan, bizimle polemiğe girmek için çalışan ama muhattap alıp cevap vermediğimiz bir kişi.

-Din adamı olmaya yakıştığını söylemek mümkün değil. Zaten din adamı olmaya uygun bir hayatının olmadığı, şaibeli İzmir günlerinin ortaya çıkmasıyla da bütün Türk kamuoyu tarafından anlaşılacaktır.

-Diyanet İşleri Başkanı'na tavsiyem; bu zatın ülkemize, halkımıza, İslam dinine daha fazla zarar vermeden Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan uzaklaştırılmasıdır” diye konuştu.

“GAYRİ MİLLİ VE DÜŞMANCA BİR AÇIKLAMA”

-Bugün yapmış olduğumuz suç duyurusunun konusu Hatay’dır. Hatay ile ilgili yapmış olduğu edepsiz, terbiyesiz, gayri milli, düşmanca açıklamalardır. Türkiye’nin birliğine düşman ve Baas rejiminin yıllardan bu yana bir yalana dayanan iddiasını da destekleyen bir açıklama yapmıştır.

-Hatay ağır bir deprem yaşadı, Antakya adeta bir atom bombası yemiş Hiroşima ve Nagasaki gibi yıkıldı.

-Bu deprem sonrasında Hatay’da nüfus değişimi ve Hatay’ın adeta Türksüzleşmesi gibi bir süreç yaşanırken, bu zat hiç üstüne vazife olmayacak bir şekilde böyle hassas bir zaman diliminden geçerken kalktı Esad rejiminin, Baas rejiminin Hatay’la ilgili iddiasını tekrarladı ve Hatay’da 1939'da Arapların çoğunlukta olduğunu söyledi. Şimdi bir dansöz gibi kıvırmaya çalışıyor ama söylediği şey ortadadır. Hatay’ın bir Arap kenti olduğunu söylüyor” dedi.

“HATAY 7 BİN YILLIK TÜRK TOPRAĞIDIR”

Hatay'ın 7 bin yıllık Türk toprağı olduğunu ve Cumhuriyet savcılarının gerekeni yapacaklarına inandığını belirten Özdağ şöyle devam etti:

-Hatay 7 bin yıllık bir Türk toprağıdır. Hatay’ın Osmanlı İmparatorluğu’na geçmesi bir başka Arap devletinden alınmasıyla değil, Türk devleti olan Memlüklüler'den alınmasıyla gerçekleşmiştir.

-Bir Türk devletinin topraklarından diğer Türk devletinin topraklarına geçmiş. İstiklal Harbimiz sonrasında kısa bir dönem Fransız emperyalizmi tarafından yönetilmiş ve Suriye’ye bağlanmak istenirken, Hatay’da Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu ortaya çıkmış.

-Yapılan referandumda ve kurulan Hatay Cumhuriyet'i de Türkiye’ye bağlanmayı tercih etmiştir. Hal bu kadar açık, ortadayken tarihi gerçekler, uluslararası hukuk bu kadar açık ortada iken, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir memurun Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşlarının ödediği vergilerle maaşını alan bir kişinin, ‘Hatay’da Araplar çoğunluktaydı' diyerek Baas rejiminin tekrarladığı bir hususu böyle bir süreçte tekrarlaması bu zatın milli güvenlik tehdidi olduğunu ortaya koymaktadır.

-Cumhuriyet savcılarının gereken soruşturmayı başvurumuz üzerine yapacağını düşünüyoruz. Bu olayı takip edeceğiz. Sadece bu olayı takip etmekle kalmayacağız, bu zatı da takip edeceğiz.”

“HUKUK ÇERÇEVESİNDE CEZALANDIRACAĞIZ”

Konakçı'nın Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldığını ve hukuk çerçevesinde cezalandıracaklarını ifade eden Ümit Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

-Türkiye’ye ve partimize bir daha cesaret ederse yapmış olduğu her alçakça saldırıyı en sert şekilde, hukuk çerçevesinde cezalandıracağız. Altını çizerek söylüyorum, hukuk çerçevesinde cezalandıracağız.

-Çünkü bu zat Türkiye’nin toprak bütünlüğüne yönelik aynen PKK gibi açıklamalarda bulunma hadsizliğini göstermiştir. Ve utanmadan Fransızlara Hatay’da işgalci gücüyken orada ezan Arapça okunuyordu diye emperyalistlere, işgalcilere övgü düzmüştür.

-Sen git Fransız emperyalizmini Cezayir mücahitlerine sor. Orada da Arapça okunuyordu ezan. Neden bir milli mücadele verdiler Cezayir’de? Neden bugün siyah Afrika Fransız emperyalizmine direniyor.

-Emperyalistlerin çanak yalayıcıları böyle olurlar işte. Bazen karşınıza hacı bazen hoca kılığında çıkabilirler. Biz gördüğümüz her hacının, her hocanın gerçek Müslüman olmadığını bilecek kadar İslamiyet’i çok şükür biliyoruz.

KONAKÇI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Dilekçede Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, imam Halil Konakçı hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “Devlet kanunlarını ayıplama/kınama ve aşağılama/değersizleştirme”, “Anayasayı ihlal”, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçlarını işlediklerini belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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