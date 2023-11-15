Üniversitelilere vergisiz telefon-bilgisayar başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı, üniversite öğrencilerine yönelik teknolojik cihaz ve internet desteği başvurularının başladığını açıkladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yükseköğretim öğrencilerine yönelik teknolojik cihaz ve internet desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Bak, yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından tablet, cep telefonu, bilgisayar ve 10 GB internetten oluşan “Genç Teknoloji Destek” başvurularının başladığını açıkladı.

UYGULAMADAN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Teknolojik cihaz ve internet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, geniş bilgilerin yer aldığı “www.gsbbiz.gsb.gov.tr” adresinden başvuru yapabilecekleri ifade edildi. Öğrencilerin ayrıca cep telefonlarından “GSBBiz” uygulamasını indirerek başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceği kaydedildi.

Dün yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. Buna göre; Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan “yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesi” kararının usul ve esaslarını belirleyen tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

26 YAŞINDAN GÜN ALMAMA ŞARTI

“Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesi” kararının usul ve esaslarını belirleyen tebliğe göre, açık öğretim hariç yüksek öğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin yararlanacağı destek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ile 26 yaşından gün almama şartı bulunuyor.

İKİNCİ EL YASAK, ÜST LİMİT 9 BİN 500 TL

Tebliğde teknolojik cihaz ve internet desteği için belirlenen şartlar şöyle:

– Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazı ile mobil telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9 bin 500 lirasından az olması, cihazın ikinci el olmaması, satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması, teknolojik cihaz ile internet desteği için bildirilen IBAN numarasının ve kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması gerekmekte.

EN FAZLA 5 BİN 500 TL DESTEK

– Satın alınan teknolojik cihazlar için öğrencilere destek tutarı toplam 5 bin 500 lirayı geçmeyeceği, taleplerin kabul edilmesi durumunda mobil telefon için nihai satış bedelinden yüzde 44,44’ü, bilgisayar için yüzde 16,66’sı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirdiği kendi adına kayıtlı IBAN numarasına fatura kesim tarihinin takip eden ayın 20’si itibariyle yatırılacak.

SADECE BİR YILLIĞINA AYLIK 10 GB İNTERNET

– Bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yaparak internet desteği alması onaylanan öğrenciler, bu imkanı öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere 12 ay boyunca kullanabilecek. Öğrencilere bu süre zarfında her aya 10 GB ücretsiz internet erişimi sunulacak. (AA)