U’nun tutamacı

İktidar, İstanbul Havalimanı ile bağlantı sağlayan ilk metro hattını propaganda arenasına çevirdi. Her köşesinde bir AKP projesi övülüyor. Oturacak yer bulamayıp ayakta kalanlar mecburen Erdoğan’a tutunuyor.

Fırat FISTIK

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu 22 Ocak'ta Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'ın katıldığı bir törenle hizmete girdi. Günde 800 bin yolcu kapasiteli olacağı belirtilen metro, Türkiye'nin en hızlı metrosu olarak duyuruldu. Metro boyunca 8 durak var. SÖZCÜ olarak metroya, ilk durak olan Kağıthane'den binerek İstanbul Havalimanı'na gittik. Gidiş 30 dakika civarı sürüyor. En büyük karmaşa ise bakanlık tarafından yapıldığı için bu metro ile İBB'nin yaptığı metrolara karşı yaratılan karşıtlık. Öyle ki İstanbul'da İBB'nin yaptığı metrolarda “M” ibaresi bulunurken bu metroda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın logoları ve “U” simgesi var. İBB Meclis üyesi Suat Sarı, bu konuyla ilgili “Özellikle turistler için büyük bir karmaşa olacak. Dünyada bunun örneği yok” diyor.

DOĞRUDAN AKTARMA YOK

Bir diğer konu ise aktarma sorunu. Metro duyurulduğunda Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun Kağıthane durağından, bu metronun Kağıthane durağına doğrudan aktarma olacağı söylenmişti. Fakat bu aktarma anlatıldığı gibi değil. Yerin altından kolaylıkla geçilme imkanı yok. İstanbul Havalimanı metrosuna geçiş yapabilmek için metrodan çıkıp, 300 metre yürümeniz gerekiyor. Üstelik metrodan çıkıldığında üst geçit geçerek havalimanına ulaşılabiliyor. Ulaşım uzmanları aktarma konusunun hatalı olduğu konusunda uyarıyor.

SARI: PROJE HATASI VAR

İBB Meclis üyesi Suat Sarı bu konuya dair görüşlerini de şöyle dile getiriyor: “Sabiha Gökçen Havalimanı'nda metro, terminalin içine çıkıyor. Niye burada terminalin içine çıkmıyor? Proje hatası var. Dünyada sıfır kilometre terminalde metro içine girer ya da önüne gelir. Bu, 300 metre dışına geldi.”

Bununla birlikte metronun tutamaçları ve metronun etrafında bulunan binalar da dahil olmak üzere her yere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asılmış durumda. Metro içindeki tutamaçlarda “Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu hayırlı olsun” görselinde Erdoğan'ın fotoğrafı yer alıyor. Hazırlanan diğer görselde de AKP'nin seçim çalışması boyunca kullanılacak ana sloganlardan olan “Türkiye Yüzyılı” yazılı Erdoğan fotoğrafı bulunuyor.

Kanal İstanbul'u panoda yaptılar

Metronun her köşesi tam anlamıyla bir iktidar övgüsü yapıldı. Propagandanın en önemli unsuru da Kağıthane girişinde yer aldı. Trene iniş ve çıkışı sağlayan yürüyen merdivenlerin bulunduğu duvara dev bir İstanbul panosu asıldı. İktidarın Atatürk Havalimanı'nı kapatarak açtığı İstanbul Havalimanı'ndan dünyanın hangi kentlerine uçuş yapıldığını gösteren panonun en dikkat çekici yönünü “bir değil iki boğazlı” olması oluşturdu. İkinci boğaz olarak, bugüne kadar sadece “arazi satmak” için pazarlanan Kanal İstanbul Projesi adeta yapılmış ve gemi trafiğine açılmış gibi gösterildi.

Metronun dikkat çeken bir diğer unsuru ise vagonlarında yer alan televizyonda sürekli olarak Ulaştırma Bakanlığı'na ait projelere dair tanıtım videolarının yayınlanması oldu. Kullananlar, Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattını, bu yoğun reklam bombardımanı nedeniyle “Propaganda metrosu” olarak tanımladı.