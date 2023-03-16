Üsküdar sahilindeki kaçak kafeleri bakanlık kurtardı

İBB’nin imara aykırı olduğu için yıkım kararı aldığı Üsküdar Salacak sahilindeki kafeler için Üsküdar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Salacak sahilinde meydanda bulunan kaçak durumdaki kafelerin yıkımı için işlem başlatmış, İstanbul 6. İdare Mahkemesi 25 Ağustos 2021 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Mahkemelik olan kafeler için Üsküdar Belediyesi plan değişikliği hazırladı. “Üsküdar Salacak Harem Doğal Sit Alanı” sınırları içinde kalan ve tescilli kültür varlıklarının bulunduğu meydanda faaliyet gösteren kafeler için hazırlanan plan değişikliği; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak 16 Mart itibariyle itirazlar için askıya çıkarıldı.

BELEDİYENİN ARŞİVİ TARANDI

Plan açıklama raporunda yer alan bilgilere göre Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü alanın, kıyı kenar çizgisine olan mesafesini tespit etti.

Ölçüme göre alanın Kıyı Kanunu ve yönetmeliğinin etkisinde kaldığı ve dava konusu taşınmazın 1 Temmuz 1992 tarihli kıyı kanununda yapılan değişikliklerde belirlenen şartlar doğrultusunda “kısmi yapılaşma” sınırları içerisinde değerlendirilebileceği kaydedildi.

Belediyenin arşivinde de bir çalışma yapıldı. 1976 tarihli imar planında söz konusu alanda “mevcut yapılar” fonksiyonunun bulunduğu tespit edildi.

“İMAR BARIŞINDAN YARARLANDILAR, RUHSATLARI VAR”

Açıklama raporunda; 431 ada 2 parselde yer alan Paçi Kafe'nin imar barışından yararlanarak 29 Haziran 2019'da bakanlıktan yapı kayıt belgesi aldığı kaydedildi.

Katibim Kafe'nin de imar barışından yararlanarak 30 Haziran 2019'da yapı kayıt belgesi aldığı aktarıldı.

431 adada yer alan kafelerin işyeri çalışma ruhsatlarının bulunduğu da belirtildi.

Söz konusu parsellere ait yapı kayıt belgelerinin bulunmasını dikkate alan Üsküdar Belediyesi hazırladığı yeni plan çalışmasında, hem Üsküdar hem İstanbul halkı, hem de yabancı turistler tarafından yeme-içme ve oturma mekanları olarak kullanılan önemli mekanlar niteliğindeki kafelerin, hizmetlerine devam edebilmesi için bulundukları alana “günübirlik tesis alanı” fonksiyonu verdi.

Böylece söz konusu alan, imar planlarına “meydan” ve “günübirlik tesis alanı” olarak işlendi.

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