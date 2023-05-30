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Üsküdar’da kaçak kafe yıkımı… Arbede çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar sahilindeki bir kaçak kafeyi yıkmak için harekete geçti. Çıkan arbedede bir imar müdürlüğü personeli yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sozcu.com.tr
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Üsküdar’da kaçak kafe yıkımı… Arbede çıktı!

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