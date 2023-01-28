Utanç davası öncesi pankart açan kadınlar gözaltına alındı

6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirilen ve cinsel istismara maruz kalan H.K.G'nin davası 30 Ocak'ta başlıyor. Davaya çağrı yapmak için vapurda "Tarikat düzeninizi başınıza yıkacağız" yazılı pankart açan kadınlar gözaltına alındı.

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6 yaşındaki H.K.G.’nin babası Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel tarafından o zaman 29 yaşında olan Kadir İstekli ile evlendirilmesi ve çocuğun maruz kaldığı cinsel istismar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ile H.K.G ile evlendirilen Kadir İstekli hakkında dava açılmıştı.

PANKART AÇAN KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

Davanın ilk duruşması 30 Ocak Pazartesi günü görülecek. Sol Feminist Hareketi’nden kadınlar dava öncesi çağrıda bulunmak için vapurda pankartlı eylem yaptı.

Vapura “Tarikat düzeninizi başınıza yıkacağız” pankartı asıldıktan sonra kadınlar polis tarafından gözaltına alındı. Kadınlar, İskele İlçe Emniyet Merkezi’ne götürüldü.

BİR EYLEM DE ANKARA’DA YAPILDI

Ankara Batıkent’te de kadınlar “Çocuklarımızı boğan tarikat karanlığına meydan okuyoruz” pankartı açarak eylem yaptı ve davaya çağrıda bulundu.

Tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ile tutuksuz sanık Fatıma Gümüşel ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Baba Yusuf Ziya Gümüşşel, anne Fatma Gümüşel ve imam nikahıyla evlendirildiği Kadir İstekli hakkında “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açıldı. Anne ve baba hakkında 22 yıl 6 aya kadar, Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.

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