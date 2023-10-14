Vaatler hayal oldu!

Mülakat kalkmadı. 3600 ek gösterge verilmedi, ev kadınları emekli edilmedi. Sığınmacılar gönderilmedi, enflasyon tek haneye inmedi.

Başak KAYA

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CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, ‘'Erdoğan'ın bol keseden dağıttığı vaatler havada kaldı'' diyerek, lafta kalan vaatleri bir bir sıraladı. TBMM'ye soru önergesi veren Uzun, “Bu vaatlerle oy alan Erdoğan sözlerini unuttu. Ama biz unutmayacağız, her gün hatırlatacağız'' dedi. Uzun, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Erdoğan, kamuya personel alımlarını ‘Mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız' dedi. Fakat Milli Eğitim Bakanı ‘Mülakatları, mülakat gibi yapacağız' diyerek bu vaadi adeta yalanladı. Bizim bu konudaki önergemiz de TBMM'de AKP ve MHP tarafından reddedildi. Erdoğan, ‘Tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanmasını sağlayacağız' dedi ama bu konuda da yapılan bir çalışma yok.”

EV KADINLARI UNUTULDU

Ev kadınlarına da emeklilik sözü verildiğini hatırlatan Uzun, “Erdoğan, ev kadınlarının emeklilik primlerinin bir kısmının devlet tarafından ödeneceğini söyledi. Ama atılan bir adım yok. ‘Küçük esnafların prim ödeme gün sayısını SGK'lılar ile eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz' dediler. Esnaf bu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor. Tek haneli rakamlara indireceklerdi, enflasyon her gün artıyor” diye konuştu.

SIĞINMACILAR GİDECEKTİ…

Seçim öncesi ‘Kadına şiddete sıfır tolerans' dendiğini ancak neredeyse her gün bir kadın cinayetinin işlendiğini belirten Uzun, şöyle devam etti:

“Seçim öncesi halk tepkisi üzerine ‘Sığınmacıları geri göndereceğiz' dediler ama seçim sonrası ‘Göndermeyiz' diyorlar. Sınırlarımızdan hâlâ kaçak geçişler de devam ediyor. Erdoğan ayrıca ‘Yeni evlenen çiftlere aile ve gençlik bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız' dedi. Seçim bitti unutuldu.”