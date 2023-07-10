‘Vatandaş artık çay simide de muhtaç’

CHP’li Cevdet Akay yoksulluğun vahim tablosunu böyle özetledi. Akay 30 yıl önce çay-simit hesabı yapan Erdoğan’ı sert eleştirdi şu yorumu yaptı: Torba kanunlarla halkın sırtındaki yük daha da ağırlaştı.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1993 yılında Refah Partisi'ndeyken, Tansu Çiller iktidarını ‘Çay simit' hesabı ile eleştirdi ve 5 kişilik bir ailenin üç öğün çay simitle beslenmesi halinde dahi, bütçesinin açık verdiğini belirtti. Ancak kendi döneminde dar gelirli çay simide de hasret kaldı. En düşük işçi emeklisi maaşı yüzde 25 zamla bile, 7 bin 500 TL oldu. Erdoğan'ın hesabındaki 5 kişilik ailenin günde üç öğün çay ve simitle beslenmesi halinde cebinden çıkacak tutar ise 9 bin lirayı buldu. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay “AKP iktidarının öngörüsüz ve tutarsız ekonomi politikaları yüzünden vatandaşımız maalesef açlık ve sefaletin pençesinde kıvranıyor'' dedi ve şunları söyledi:

YÜZDE 25'LİK İYİLEŞTİRME

“Toplumun tüm kesimleri her geçen gün daha da yoksullaşıyor. Bu acı tabloda intihar vakaları da artıyor. Cumhurbaşkanı çıkardığı kararnameler ve TBMM'ye getirilen torba kanunlarla vatandaşın sırtındaki yük daha da ağırlaşıyor. Acı faturayı ödeyen en büyük kesim ise asgari ücretli emekçiler, dar gelirliler ve emekliler. Torba yasa ile emeklilere sadece yüzde 25'lik iyileştirme reva görüldü. Dar gelirli bu dar boğazda bir simide bile hasret kaldı. Bu tablonun sorumlusu 30 yıl önce çay-simit hesabı yapan ve bugün vatandaşı yoksulluğa mahkum eden AKP iktidarıdır.”

Kara trenlerde simit-çay 25 lira oldu!

Yıllardır hem hızlı trenlerde hem de kara trenlerde yolculara satılacak ya da ikram edilecek yiyeceklerle ilgili sorun tam çözülmüş değil. Hızlı trenlerde business bilet alan yolculara yapılacak ikramlar için açılan ihaleyi BTA Unlu Mamuller Pasta Üretim Turizm Gıda Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi alırken, kara trenlerde de yolcuların para karşılığı aldığı simit ve çay satışlarını Buğdaylı Unlu Mamulleri Şirketi aldı. Şirket yolculara simit ve çayı 25 TL'ye satmaya başladı. 65 TL'ye ucuz bilet alan yolcular simit çaya 25 TL verdikleri kara trenlerde küçük suya da 5 TL ödeyecek. YHT trenlerinde VİP yolcularına ikram edilecek hizmeti sağlamak üzere 5 kalem ikram paketi için TCDD ihaleye çıkmış, ihaleyi de 130 milyon 464 bin bedelle BTA Unlu Mamuller Pasta Üretim Turizm Gıda Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi almıştı. Firma bu hizmeti 5 yıl boyunca yerine getirecek. Saygı ÖZTÜRK/SÖZCÜ