Vatandaşa verilen zarftan Erdoğan için ‘evet’ mührü basılmış oy pusulası çıktı

Tekirdağ ve İzmir'de seçmenlere verilmek üzere bekletilen zarflardan Recep Tayyip Erdoğan için ‘evet’ mührü basılmış pusula çıktı.

Halil ATAŞ

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Tekirdağ Çorlu’da 1024 numaralı sandıktaki kullanılmamış oy zarflarından birinin içinden, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının altındaki boşluğa ‘evet' mührü basılmış pusula çıktı.

Bunun üzerine sandık kurulu tarafından tutanak tutuldu. Tutanakta, “28 Mayıs 2023 tarihli Cumhurbaşkanı seçiminde, 1024 no'lu sandık zarflarından birinde yapılan kontrolde, Recep Tayyip Erdoğan adına ‘evet' mührü basılmış oy pusulası olduğu tespit edilerek, sandık kurulu tarafından bu pusula, zarf ile birlikte ayrılarak kenara konuldu. Sayım dökümde değerlendirme dışı olarak kabul edilmiştir” denildi.

İzmir'in Konak ilçesindeki Eşrefpaşa 80. Yıl İlköğretim Okulu'ndaki 2146 numaralı sandıkta ve Karabağlar ilçesindeki Aydınoğlu Mehmet Bey İlkokulu'ndaki 1394 numaralı sandıkta, boş olması gereken zarflardan birer tanesinin içinden, Recep Tayyip Erdoğan adına ‘evet' mührü basılmış oy pusulaları çıktı. Her iki sandık kurulu da bu durumla ilgili tutanak tuttu. Bu oy pusulaları kenara ayrılarak geçersiz kabul edildi.

CHP'li yetkililer, yaşanan bu durumla ilgili gerekli itirazların yapıldığını ve tutanak tutulduğunu belirtti. Bu tür olayların yaşandığı okul ve sandıklara fazladan görevli ve avukat görevlendirildiği bilgisi de verildi.

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