Vatandaşın dolara karşı çözüm önerisi sosyal medyada gündem oldu

Sokak röportajında bir vatandaş, dolar artışının önüne geçebilmek için sunduğu çözüm sosyal medyada gündem oldu.

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Döviz kurlarındaki durdurulamayan artış, vatandaşları çaresiz bıraktı. Bir kişinin ‘çözüm önerisi' ise sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Bakırköy’de meydanda yürüdüğü sırada röportaj veren bir yurttaş, enerji yolu ile doların bir hafta içerisinde düşeceğini öne sürdü, “Biraz böyle insanlara espri gibi gelebilir ama araştırıyorum Japon bilim adamları bu enerji ile ilgili çalışmaları da var. Benimle birlikte izleyenler tekrarlasın. Bir hafta sonra kısmet olursa tekrar görüşelim” ifadelerini kullandı.

“BİR HAFTAYA DOLARI DÜŞÜRELİM”

Söz konusu kişi, kameraya dönerek şöyle konuştu:

*Doların düşürülmesi ile ilgili bir araştırmam var. Evrene enerji göndereceğiz. Evrene iyi enerji gönderirsek telepati yoluyla, doları bir haftaya düşüreceğimize inanıyorum. Söz bir enerjidir. Bizlerde enerjilerimizi birleştireceğiz.

*İzleyenler benimle beraber tekrarlasınlar. Everene enerjimizi, gönderelim, bir haftaya doları düşürelim. Enerji enerji hoş geldin enerji, kış kış dolar, düş düş dolar, in dolar in, enerji enerji güle güle git enerji git.

*Biraz böyle insanlara espri gibi gelebilir ama araştırıyorum Japon bilim adamları bu enerji ile ilgili çalışmaları da var. Benimle birlikte izleyenler tekrarlasın. Bir hafta sonra kısmet olursa tekrar görüşelim.

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