Vekiller bütçe görüşmesinde atıştı: O para senin kravatına yetmez

TBMM’deki Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş öğretmen tartışması yaşandı. Ağbaba, Güneş'e, "Ücretli öğretmen en çok 9 bin lira alabiliyor. Bu para senin ayakkabı paranı, kravat paranı karşılamaz’’ dedi.

Deniz AYHAN

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TBMM'deki Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş arasında öğretmen tartışması yaşandı. Ağbaba, Güneş’e, “Ücretli öğretmen en çok 9 bin lira alabiliyor. Bu para senin ayakkabı paranı, kravat paranı karşılamaz'' dedi.

Ağbaba ‘'Öğretmen yıllık sözleşmelerle çalıştırılıyor, ertesi sene sözleşmenin yenilenmeyeceğinden korkan öğretmenler mobbinge katlanmak zorunda kalıyor. Ek iş yapmak zorunda kalıyor'' dedi.

“SENİN TUZUN KURU”

AKP'li İsmail Güneş ise, ‘'Sen eskide kalmışsın, öğretmen eskiden pazarda soğan, limon, patates satıyordu'' diye laf atınca Ağbaba şunları söyledi:

“Sen nerede yaşıyorsun ya? Öğretmen elden maaş alma, sigortasının eksik yatması gibi birçok sorunla karşı karşıya. Bir ülkede yetişmiş insan gücüne bu kadar eziyet olmaz. Öğretmenlerin birçoğu hâlâ ek iş yapmak zorunda.

Senin tuzun kuru, sen bilmezsin. Haftada 30 saat ders verebiliyorlar, bir ayda eğer haftalık 30 saat çalışırlarsa alabildikleri maksimum ücret 9 bin TL; senin ayakkabı paranı karşılamaz İsmail Güneş , kravat paranı karşılamaz. Hâlâ karşıma geçmiş konuşuyorsun.

İntihar eden öğretmenlerden utanmıyorsun. KPSS öğretmenlik bölümüne başvuran aday sayısı 600 bine dayandı. Milli Eğitim öğretmen ataması yapmak yerine güvencesiz, düşük ücretli istihdamı tercih ediliyor.

Bir gecede Mülkiye'de 35 tane hocayı ihraç ettiniz. Boğaziçi’ne iki kez kayyum atadınız. Boğaziçi ve ODTÜ ile uğraşıyorsunuz çünkü ikisi de özgür üniversiteler. Kendinize göre üniversite yaratma peşindesiniz”