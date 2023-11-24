Vücutlarına sahte 580 bin dolar saran Lübnanlılar havalimanında yakalandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Lübnan'dan gelen 2 yolcunun üzerinde sahte 580 bin dolar ile 8 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramasında, vücutlarına sarılı halde 580 bin dolar ele geçirildi. Üzerlerinde ayrıca uyuşturucu bulunan şüpheliler tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapılan çalışmada 2 yolcu şüpheli olarak değerlendirildi. Risk analizi ve profil uzmanı polislerin tespit ettiği şüpheliler durdurularak polis noktasına götürüldü. O.Z. ve J.I. isimli şüphelilerin yapılan üst aramasında, atletlerinin altında balyalar halinde para olduğu görüldü. Şüphelilerin üzerindeki 580 bin dolarlık banknota el konuldu. Yapılan incelemelerde paraların sahte olduğu anlaşılırken, şüphelilerin üzerinde ayrıcı 8 gram uyuşturucu bulundu.

Yakalanan şüpheliler hakkında TCK 197 “Parada Sahtecilik” ve TCK 188 “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlarından işlem yapıldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı.