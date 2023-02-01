Yangın çıkan evdeki çekyatı açan ekipler dehşetle karşılaştı
İstanbul’da yangın ihbarı yapılan bir adreste, çekyat içinde elleri ayakları bağlanmış boğazı kesilmiş bir kadın cesedi bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, öldürüldüğü belirtilen kadının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Elmas Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi.
ÇEKYATTAN KADIN CESEDİ ÇIKTI
Yangın ihbarıyla içeriye giren ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemede çekyat içerisinde kadın cesedi bulundu.
BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Yapılan araştırmada, kadının ellerinin ayaklarının bağlı olduğu boğazının kesilerek öldürüldüğü belirlendi.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Polis, yaptığı çalışma sonucu evde yaşadıklarını belirlediği 2 kişiyi gözaltına aldı.
Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset adli tıp kurumuna sevk edildi. Öldürülen kadının yabancı uyruklu olduğu bildirildi.