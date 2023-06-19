Yardıma muhtaç çocuk sayısında rekor kırıldı!

Aile Bakanlığı’nın resmi verileri sosyal yapımızdaki bozulmayı ortaya koydu. Geçen yılın tamamında 147 bin olan yardıma muhtaç çocuk sayısı bu yılın ilk 5 ayında 178 bine çıktı.

Deniz AYHAN

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi verileri, ülkemizde çocukların da yokluk ve yoksullukla nasıl mücadele etmek zorunda kaldığını gözler önüne serdi. ‘Ailesinin yanında bakımı sağlanamayan' ve ‘yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin çocuklarına' Bakanlıkça ödenen sosyal ve ekonomik destekten yararlanan çocuk sayısı yıllara göre adeta patlama yaptı. 2020 yılında 129 bin 422 çocuk Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanırken, bu sayı 2023 yılının ilk 5 ayında 178 bine yükseldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın “Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek” olarak tanımladığı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) uygulaması sürüyor.

3 BİN TL ÜZERİ YARDIM

SED hizmetinden yararlanan çocuk sayısı ise yıldan yıla artıyor. 2020 yılında aylık 129 bin 422, 2021 yılında 141 bin 275 olan aile yanında bakımı sağlanamayan çocuk sayısı 2022'de 147 bin 456 ulaştı. 2023 yılı ocak ayında 160 bin çocuğun SED'den yararlandığı bildirilirken, mayıs ayı itibarıyla bu yardımdan yararlanmak durumunda kalan çocuk sayısı ise 178 bine ulaştı. Mayıs ayı itibarıyla 561 milyon 123 bin 454 TL, ihtiyaç sahibi çocukların ailelerinin hesaplarına yatırıldı. SED kapsamında 3 bin TL'nin üzerinde bir yardım ailelerin hesabına yatırılıyor.