Yaşar Özer, SÖZCÜ Televizyonu’nda
Bu memleket İstanbul’dan ibaret değil, Anadolu’nun tüm şehirlerinden haberler, yüreği Anadolu kadar güzel Yaşar Özer’in sunumuyla Sözcü Televizyonu'nda…
Hasretle beklenen SÖZCÜ Televizyonu tüm platformlarda test yayınına başladı.
ATATÜRK‘ün izinde, gerçek ve bağımsız haber ve yorumların yer alacağı SÖZCÜ Televizyonu’ndan gözünüzü ve kulağınızı ayıramayacaksınız.
SÖZCÜ Televizyonu’nu nasıl izleyebilirsiniz?
Digiturk: 60
D-smart: 93
Turkcell TV Plus: 69
Tivibu: 69
Türksat Kablo TV: 76
Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3