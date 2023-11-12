Yeni haftaya dikkat… Meteoroloji’den uyarı: Sağanak günlerce sürecek

Yurdun özellikle batı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji'nin güncel hava durumu tahminlerine göre sağanak yağışlar önümüzdeki günlerde de sürecek. Yeni haftada yurdun hemen hemen tüm şehirlerinde sağanak bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurtta etkisini sürdüren sağanak yağış bir süre daha devam edecek. Bugün yurdun batı ve iç kesimlerinde görülecek olan yağışlar pazartesi günü etki alanını genişletecek ve haftanın son günlerine kadar sürecek.

HAFTANIN İLK GÜNÜNE DİKKAT

Tahminlere göre yarın yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkisini artıracak. Yağışların etkisi altında başlayacak yeni haftada yer yer kuvvetli rüzgar da görülecek.

BUGÜN İÇİN BİRÇOK ŞEHRE UYARI GELDİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi, Yozgat, Kırıkkale, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise yağış alan yerlerde biraz azalacağı ancak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK

Bugün rüzgarın; İç Ege, Batı Akdeniz’in ve Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

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