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Alkollü yakalandı: Geçmiş olsun

İzmir'de yeni yılın ilk dakikalarında ceza kesilen sürücüye 4 bin TL idari para cezası uygulandı. Ceza kesilen sürücü, "0,63 promil alkollü çıktık, geçmiş olsun" dedi.

Yayınlanma: 07:32 - 01 Ocak 2023 Güncellenme:
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Alkollü yakalandı: Geçmiş olsun

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl dolayısıyla kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalar kapsamında, yılın ilk dakikalarında bir otomobil, Alsancak’ta ekiplerce durduruldu.

4 BİN TL CEZA

Polis ekiplerince yapılan kontrolde ismi öğrenilemeyen sürücünün 0,63 promil alkol olduğu saptandı. Bunun üzerine polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen vatandaşa 4 bin TL idari para cezası kesti. Yeni yılın ilk dakikalarında ceza kesilen sürücü, “Herkes kurallara uysun, eşim yanımda, o kullanacak artık. 0,63 promil alkollü çıktık, geçmiş olsun” dedi. (DHA)

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