Yeniden Refah Partili Aktaş’ın, SÖZCÜ TV sunucusunu buzlaması TBMM gündeminde

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcısı Yusuf Aktaş’ın, SÖZCÜ Televizyonu Hafta Sonu Ana Haber sunucusu Damla Doğan Tuncel'in, kadına yönelik şiddet ile ilgili kararname değişikliğinin haberini sunduğu anlardaki görüntüsünü buzlayarak paylaşması konusu, Meclis gündemine taşındı.

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CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

Köksal, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcısı Yusuf Aktaş'ın, SÖZCÜ Televizyonu Hafta Sonu Ana Haber sunucusu Damla Doğan Tuncel’in, kadına yönelik şiddet ile ilgili kararname değişikliğinin haberini sunduğu anlardaki görüntüsünü buzlayarak paylaşmasına tepki gösterdi.

ATATÜRK’ÜN KADINLARA TANIDIĞI HAKLARI ANIMSATTI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınlarına tanıdığı hakları hatırlatan Köksal, “Seçme ve seçilme hakkını veren, eğitim hakkını veren, çalışma hakkını veren, Medeni Kanun’da erkeklere tanınan tüm hakları kadınlara tanıyan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür” ifadelerini kullandı.

“KADININ GÖRÜNTÜSÜNE DAHİ TAHAMMÜL EDEMİYOR”

“Görüntü net” diyerek Yeniden Refah Partili Aktaş’ın paylaştığı videoyu eleştiren Köksal, “Sizin Genel Merkez Yöneticiniz Sözcü TV sunucusu Damla Doğan’ın tam da kadına şiddetle ilgili sunmuş olduğu bir haber bültenindeki görüntüsünü buzlayarak paylaştı. Daha sonra kadınlardan, kamuoyundan, tüm Türkiye’den gelen tepkilerden sonra o sosyal medya paylaşımını sildi. Geri adım atmak zorunda kaldı. Ama aslında onun zihniyeti şunu gösteriyor; kadının görüntüsüne, varlığına dahi tahammül edemiyor. Bunu itiraf edeceksiniz. Ondan sonra da çıkıp buraya konuşma hakkını elde edeceksiniz” şeklinde konuştu.