Yeniden Refah’tan AKP’ye ittifak mesajı

Eski AKP'li bakan, YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, iktidarla İstanbul ve Ankara için ittifak görüşmeleri yapabileceklerini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin AKP’den İstanbul ve Ankara özelinde ittifak teklifi gelirse değerlendireceklerini bildirdi.

Kılıç, Yeniden Refah Partisi’nin 31 Mart yerel seçimlerinde 81 il 922 ilçede kendi belediye başkan adaylarını çıkaracağını belirtti. Yerel seçimlerde ittifak konusuna değinen Kılıç, kendilerine henüz bu konuda bir ittifak teklifinin gelmediğini söyledi.

TAKVİM NETLEŞMEDİ

Kılıç “AK Parti’den İstanbul ve Ankara özelinde ittifak teklifi gelirse değerlendirebiliriz, bu konuda görüşmelere kapımız açık” dedi. AKP ile bu anlamda ilerleyen günlerde görüşmeler yapabileceklerini belirten Kılıç, ancak takvimin henüz netleşmediğini dile getirdi. (AA)