Yıldız Teknik Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Yıldız Teknik Üniversitesi'ne öğretim üyesi alınacak.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Yıldız Teknik Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. AYDEK ölçütlerinin son haline https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/YTU%20AYDEK%202021.pdf linkinden ulaşılabilmektedir. İlgili kadro başvuru süreçleri https://aydek.yildiz.edu.tr/ web sitesi üzerinden yürütülecektir.
Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.