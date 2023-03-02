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Yılmaz Özdil acı gerçekleri hatırlattı ve sordu: Şaşırdınız mı gerçekten?

Usta gazeteci Yılmaz Özdil, hafta içi her akşam SÖZCÜ Televizyonu ana haber bülteninde gündemi yorumluyor.

Yayınlanma: 20:58 - 02 Mart 2023 Güncellenme:
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Haber Sözcü Yılmaz Özdil
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