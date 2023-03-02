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Yılmaz Özdil, iktidarın seçim planını açıkladı: Eğer ben Erdoğan’ı tanıyorsam…

SÖZCÜ Televizyonu ana haber bülteninde gündemi değerlendiren Yılmaz Özdil Altılı Masa toplantısından çıkan ortak aday kararını ve seçim takvimini değerlendirdi.

Yayınlanma: 20:41 - 02 Mart 2023 Güncellenme:
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Haber seçim Sözcü Yılmaz Özdil
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