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Yılmaz Özdil: Ne yapın edin bu parçalardan bulun

SÖZCÜ Televizyonu ana haber bülteninde gündemi yorumlayan usta gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye'deki çürümüşlüğü anlattı, vatandaşlara dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

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Haber Sözcü Yılmaz Özdil
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