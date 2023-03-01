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Yılmaz Özdil’den Yunanistan’a çağrı: Bakanlarınızı Türkiye’ye staja gönderin

Usta gazeteci Yılmaz Özdil, SÖZCÜ Televizyonu'nda Yunanistan'daki tren faciası sonrası Ulaştırma Bakanı Karamanlis'in istifa kararını değerlendirdi. İşte "Yunanistan'ın bu tür bakanları biraz bakanlık öğrenmesi için Türkiye'ye staja göndermeliler" diyen Yılmaz Özdil'in açıklamaları...

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Yunanistan'da tren faciası... Ulaştırma Bakanı istifa etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı gönderdiİlginizi ÇekebilirYunanistan'da tren faciası... Ulaştırma Bakanı istifa etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı gönderdi

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