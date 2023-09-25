Yine Esenyurt yine kavga: Saniye saniye kamerada
İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin yaralandığı bıçaklı sopalı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Esenyurt’ta İncirtepe Mahallesi İnönü Caddesi’ne 3 otomobille gelen bir grup, bıçak ve sopalarla 2 kişiye saldırdı.
Gruptakiler, isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi darbettikten sonra araçlarla olay yerinden ayrıldı.
KAMERAYA YANSIDI
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Öte yandan bıçaklı sopalı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)