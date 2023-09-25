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Yine Esenyurt yine kavga: Saniye saniye kamerada

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin yaralandığı bıçaklı sopalı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yayınlanma: 21:38 - 25 Eylül 2023 Güncellenme:
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Esenyurt’ta İncirtepe Mahallesi İnönü Caddesi’ne 3 otomobille gelen bir grup, bıçak ve sopalarla 2 kişiye saldırdı.

Gruptakiler, isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi darbettikten sonra araçlarla olay yerinden ayrıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan bıçaklı sopalı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)

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