Yine KYK yurdu: 20 öğrenci zehirlendi

İzmir Bayraklı TOKİ Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu’nda 20’ye yakın öğrencinin yemekhanede yedikleri yemek sonrası zehirlendiği öne sürüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir’de KYK’da kalan 20 öğrencinin zehirlendiği ileri sürüldü. Barınamıyoruz Hareketi, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Öğrenciler zehirlendi! İzmir Bayraklı Toki KYK Yurdu'nda 20'ye yakın arkadaşımız, yemekhanede önceki akşamdan kalma yemekler verildiği için zehirlendi! Bir yemekhane olmadığı için öğrenciler hala yemeklerini çadırda yiyor, verilen yemekler ise öğrencileri hastanelik ediyor! Koşulları iyileştirmek yerine daha da kötüleştiriyorsunuz!”

İlginizi Çekebilir Yine KYK yurdu: Başına fayans düşen öğrenci yaralandı, arkadaşları eylem yaptı