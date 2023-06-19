Çorum’da 21 kişi mantardan zehirlendi
Çorum'da 21 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Kentte geçtiğimiz hafta da 33 kişi doğadan topladıkları mantardan zehirlendikleri için hastanede tedavi görmüştü.
Çorum’da 21 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Kentte bir haftada mantardan zehirlendikleri için tedavi görenlerin sayısı 54’e ulaştı.
Çorum merkez ile Uğurludağ, Alaca, İskilip, Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi, bulantı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdu.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen kişiler tedavi altına alındı.
BİR HAFTADA 54 ZEHİRLENME
Çorum'da geçtiğimiz hafta da kent merkezi ve ilçelerinde topladıkları mantarları yiyen 33 kişi, bulantı ve kusma şikayetleriyle başvurdukları hastanede tedavi görmüştü.
(AA)