Yoksulluğa çare olacak parayı havuza yatırıyor!
Dar gelirli halk ekonomik krizde, ucuz et ve ekmek kuyruklarında, Van’ın kayyum belediyesi ise 199 milyona liraya havuz yaptırıyor.
Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi, ekonomik krizi umursamadı, ‘havuz' işine girdi. Belediye 12 ayrı ilçeye 13 havuz yaptırmak için kesenin ağzını açtı. Tek bir havuzun ortalama maliyeti 15 milyon lira olacak, ödenecek toplam tutar ise 199 milyon 267 bin liraya ulaşıyor.
Belediye, havuz ihalelerini 4-9 Kasım 2022 tarihlerinde yaptı. Havuzların bu yıl tamamlanması hedeflendi. Belediyenin yapım sözleşmesi imzaladığı havuzlar ve harcama miktarları şöyle:
Erciş: 15.150.000
Çatak: 16.193.250
İpekyolu: 13.945.000
İpekyolu- Bostaniçi: 14.546.986,
Özalp: 15.677.777
Edremit: 14.230.000
Bahçesaray: 16.666.666
Muradiye: 15.433.000
Gevaş: 14.499.986
Çaldıran: 17.150.000
Saray: 15.244.000
Gürpınar: 14.898.000
Tuşba: 15.633.000