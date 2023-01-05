Yoksulluğa çare olacak parayı havuza yatırıyor!

Dar gelirli halk ekonomik krizde, ucuz et ve ekmek kuyruklarında, Van’ın kayyum belediyesi ise 199 milyona liraya havuz yaptırıyor.

Deniz AYHAN

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Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi, ekonomik krizi umursamadı, ‘havuz' işine girdi. Belediye 12 ayrı ilçeye 13 havuz yaptırmak için kesenin ağzını açtı. Tek bir havuzun ortalama maliyeti 15 milyon lira olacak, ödenecek toplam tutar ise 199 milyon 267 bin liraya ulaşıyor.

Belediye, havuz ihalelerini 4-9 Kasım 2022 tarihlerinde yaptı. Havuzların bu yıl tamamlanması hedeflendi. Belediyenin yapım sözleşmesi imzaladığı havuzlar ve harcama miktarları şöyle:

Erciş: 15.150.000

Çatak: 16.193.250

İpekyolu: 13.945.000

İpekyolu- Bostaniçi: 14.546.986,

Özalp: 15.677.777

Edremit: 14.230.000

Bahçesaray: 16.666.666

Muradiye: 15.433.000

Gevaş: 14.499.986

Çaldıran: 17.150.000

Saray: 15.244.000

Gürpınar: 14.898.000

Tuşba: 15.633.000