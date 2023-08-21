Yozgat Sorgun’da otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

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Sivas’tan İstanbul’a seyreden Kamil Koç Turizm’e ait A.T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 11 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KARŞI ŞERİDE GEÇMİŞ

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre Sivas’tan İstanbul’a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği ters istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber.

Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD’ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun’daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir.”