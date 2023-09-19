Abone Ol

YPG’nin Münbiç sorumlusu öldürüldü

MİT, terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş'i, Suriye'nin Münbiç bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
YPG’nin Münbiç sorumlusu öldürüldü

AYRINTILAR GELİYOR…

X Reklam