YSK, CHP’nin Fatih’teki seçimini iptal etti
YSK, CHP Fatih İlçe Başkanlığı kongresinin iptaline karar verdi. Kongrenin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın belirlediği tarihten farklı günde yapılması nedeniyle, partinin genel merkezinin itirazı üzerine iptal edildiği öğrenildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP Genel Merkezi'nin yaptığı başvuru üzerine, CHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı kongresinin iptaline karar verdi.
CHP Genel Merkezi, CHP Fatih İlçe Başkanlığı olağan kongresinde yapılan seçimin iptali istemiyle YSK’ye itirazda bulundu.
İtirazı değerlendiren kurul, ilçe başkanlığının seçimini iptal etti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın belirlediği tarihten farklı günde kongrenin yapılması nedeniyle seçimin iptalinin istendiği öğrenildi. (AA)