YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor

Yüksek Seçim Kurulu tarafından oluşturulan bir heyet depremin vurduğu 11 ili ziyaret edecek. Deprem bölgesinde yaşayanların seçimde nerelerde oy kullanacağı YSK yetkililerinin bölge ziyaretleri sonrasında netlik kazanacak.

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14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçimler öncesi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) harekete geçti. 11 ili kapsayan deprem bölgesinde nasıl seçim yapılacağı merak konusu olurken, YSK heyeti, inceleme yapmak üzere bugün bölgeye gidiyor.

11 kentin ziyaret edilmesi sonrası depremzede seçmenin durumu, diğer illere tahliye edilenler, seçim güvenliği başta olmak üzerinde bir rapor hazırlanacak. Söz konusu rapor YSK’da ele alınacak.

OY SANDIKLARI İÇİN KONTEYNERLER

TRT Haber’de yer alan habere göre deprem bölgesinde yaşayanların seçimde nerelerde oy kullanacağı YSK yetkililerinin bölge ziyaretleri sonrasında netlik kazanacak.

Çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması gündeme gelecek. Oy kullanılamayacak bölgelerde yakın sandıkların birleştirilmesi de seçenekler arasında.

Ayrıca depremzedelerin nüfus kayıtlarını taşımaları durumunda, bulundukları illerde oy kullanabilmeleri için çalışma yürütülüyor. 11 ilin milletvekili sayılarının ise değişmeyeceği ifade ediliyor.

YSK, seçim sürecinde değişen ihtiyaçlara göre mevzuat değişikliğine gidebilecek. Seçmen kütüğündeki güncellemeler takip edilecek. AFAD çalışanları ile deprem gönüllülerinin bulundukları ilde oy kullanmalarına yönelik genelge çıkarılabilecek.

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