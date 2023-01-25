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Yüksek lisans başvurusuna gidiyorlardı, anne öldü, 4 kişi yaralandı

Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ), kızları Simge Bakır'ı (32) yüksek lisans başvurusu için getiren ailenin aracı, belediye otobüsüyle çarpıştı. Kazada Nural Bakır (59) hayatını kaybederken, kızı ve eşi dahil 4 kişi de yaralandı.

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Yüksek lisans başvurusuna gidiyorlardı, anne öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Efeler ilçesindeki Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Turan Bakır’ın (58) kullandığı cip, Gökhan Özel (32) yönetimindeki belediye otobüsüyle çarpıştı.

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada cipte bulunanlardan Simge Bakır’ın annesi Nural Bakır, hayatını kaybetti. Turan Bakır ve kızı Simge Bakır ile otobüs şoförü Gökhan Özel ve yolcu olarak bulunan ADÜ Aydın Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü öğretim görevlisi Tuğba Kavlu yaralandı.

Nural Bakır

YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSUNA GİDİYORLARDI

Yaralılar, ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Nural Bakır’ın cansız bedeni de polis ve savcı incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Simge Bakır

Nural Bakır’ın eşi Turan Bakır ile birlikte fen bilimleri ve teknolojisi öğretmeni kızları Simge Bakır’ı İzmir’den Adnan Menderes Üniversitesi’ne yüksek lisans başvurusu için getirdikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir de kaza yerine gelerek bilgi aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.  (DHA)

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