Yüzlerce sahte kimlik ve pasaport ele geçirildi

Fatih'te sahte pasaport ve kimlik düzenlendiği tespit edilen 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu A.K.A.Q. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 bin 396 adet sahte kimlik, 365 adet sahte pasaport ele geçirildi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. “Resmi Belgede Sahtecilik” suçuyla ilgili çalışma yapan polis, özellikle Avrupa'ya gitmek isteyen kaçak göçmenlere sahte belge üreten bir kişiyi tespit etti. Şüpheliyi takip eden ekipleri, sahte belge üreten kişinin yurt dışından da müşterileri olduğunu belirledi.

2 ADRESE BASKIN YAPILDI

Hazırladığı belgeleri kargo firmaları üzerinden müşterilerine teslim eden şüphelinin, Fatih Molla Gurani ve Kocamustafapaşa mahallelerinde 2 adresi olduğu tespit edildi. Çalışmaların ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şüpheli de baskında kıskıvrak yakalandı.

ÜLKEMİZİE GİRİŞ YASAĞI VAR

Üzerinden Irak Pasaportu çıkan şüpheli, ifadesinde Iraklı olduğunu öne sürdü. Ancak parmak izi alınınca gerçek ortaya çıktı. Polisin yakaladığı Abdulsalam Kenan Amin Q.'nun aslında Suriyeli olduğu ve ülkemize giriş yasağı bulunduğu anlaşıldı. Kaçak yollarla ülkemize giren şüphelinin yakalanmamak için sahte pasaport kullandığı öne sürüldü.

FARKLI ÜLKELERE AİT PASAPORT, KİMLİK, VİZE…

Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli ülkelere ait 2 bin 396 sahte kimlik, 365 sahte pasaport, 202 sahte vize, hudut kapılarına ait 844 adet silikon giriş-çıkış mührü, çıkış işlemlerinde kullanılan 11 damga, 21 adet Istampa, 3 adet mor ışık cihazı, 3 bilgisayar, 2 yazıcı, 185 hologram ve filigram ele geçirildi. 16 bin 600 lira, 9 bin 590 dolar, 19 bin euro paraya da el konuldu.

2500 EURO'YA PASAPORT

Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin sahte belgeleri 500 euro ile 2500 Euro arasında sattığı öğrenildi. Şüphelinin pasaportu istenen ülkeye göre tarife verdiği. Kanada, ABD ve Avrupa ülkelerine ait sahte pasaportları yüksek fiyata hazırladığı belirtildi.

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