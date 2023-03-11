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Zafer Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adaylarının eski MHP Milletvekili Sinan Oğan olduğunu açıkladı.

Yayınlanma: 12:30 - 11 Mart 2023 Güncellenme:
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Zafer Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’yle kuracakları Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğu açıklandı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, “ATA ittifakı imza töreni ve ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan'ın adaylığının açıklanması için düzenlediğimiz tören saat 14.00'de Zafer Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilecek. Türk Milleti 1921 Anayasasını savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir. Artık ATA İttifakı var” sözleriyle bir paylaşımda bulundu.

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