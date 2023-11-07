Zafer Partisi ilçe başkanı ormanda ölü bulundu
Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki gündür kayıp olan Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin, aracında ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Muğla'da Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı 59 yaşındaki 3 çocuk babası Ramazan Şahin'in yakınları kendisinden 2 gün haber alamayınca bulunması için güvenlik güçlerine müracaat etmişti.
Güvenlik güçleri cep telefonu sinyalleri ve baz istasyonlarından yaptıkları incelemelerin ardından aramalarını Ortaca-Fethiye ilçeleri arasındaki ormanlık Karabel mevkiinde yoğunlaştırdı.
Ormanlık alanda bir otomobilin içerisinde ölü olarak bulunan Şahin'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahin'in cenazesinin Elcik Mahallesi Bahtiyar mezarlığına defnedileceği belirtildi.