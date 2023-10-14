Zonguldak’ta madenci alım kurasında karışıklık

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun bin 500 kişilik işçi alımına 26 bin kişinin başvurduğu kura çekiminde, ismi aynı olan adaylar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası ile aday numarası karmaşası yaşandı. Kazanan aday numarası, vatandaşlık numarası farklı bir kişiye ait çıktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 2 bin işçinin alınacağını açıkladı ve bu doğrultuda kurum, işçi alımı ilanı verdi. Zonguldak'a bin 500 kişilik kadro ayrıldı ve bu kadroya 26 bin kişi başvurdu. İŞKUR, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da katıldığı kura çekimini Zonguldak Site Spor Salonu'nda yaptı.

İŞKUR'un yaptığı bu kura çekimi elektronik ortamda düzenlendi. Ancak gözden kaçan bir sonuç vardı, ismi aynı olanların aday numarası ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası birbirine karıştı. Adaylar arasında “Senin aday numaran, benim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaram” diye karışıklık yaşandı.

İŞKUR'in yaptığı bu kura seçimine itirazlar oldu. İŞKUR, itirazlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı numarasını dikkate almakla formül buldu ancak isimi aynı olan adayın numarası, kurada kazanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı numarasına verildi. İsmi aynı olan adaylar arasında “Senin T.C., benim aday numaram” karmaşası sürüyor.

Elektronik kuradan çıkan aynı ad ve soyada sahip adayların belirlenmesinde karışıklığa yol açıldığına dikkat çeken CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Aday sıra numarasına göre kurayı kazandığını salondaki dev ekranda gören bir adayın T.C. Kimlik numarası, aynı ad ve soyada sahip diğer adaya aitti. Bu da adayın belirlenmesinde aday numarasının mı yoksa T.C. numarasının mı baz alınacağı konusunda büyük bir karmaşaya yol açtı” dedi.

Elektronik kura yerine, bilinen ve güvenilir top küresi kurasının tercih edilmesi gerektiğini defalarca söylediklerini ifade eden Yavuzyılmaz, “İşe alım sürecin başından bu yana hatalarla yönetildiğini, ısrarla karşı çıkmalarına rağmen elektronik kuranın tercih edildiğini, onu da ellerine yüzlerine bulaştırdıklarını” söyledi.

“YETKİLİ KURUMLARIN İVEDİLİKLE AÇIKLAMASINI BEKLİYORUZ”

Deniz Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

* “Dün gerçekleştirilen kuranın sonrasında bir tuhaflık daha yaşandı. Yapmış olduğumuz araştırma ile kuradan çıkan, aynı ad ve soyada sahip adayların belirlenmesinde büyük bir karışıklık yaşandığını görmekteyiz. Ne yazık ki başından beri doğru şekilde yürütülmeyen süreçte, defalarca uyardığımız ve tercih edilmesine karşı çıktığımız elektronik kurayı da ellerine yüzlerine bulaştırdılar.

* Elektronik kuradan çıkan aday sıra numarasına göre kurayı kazandığını gören bir adayın T.C. kimlik numarası aynı ad ve soyada sahip diğer adaya ait olarak ekranlara yansıdı. Bu da adayın belirlenmesinde aday numarasının mı yoksa T.C. numarasının mı baz alınacağı konusunda büyük bir karmaşaya yol açtı.

* Örnek vermek gerekirse, 23161 Aday Numarasıyla 32****04 T.C. Kimlik numarası sahibi aday kurayı kazandı. Ancak İŞKUR tarafından daha öncesinde ilan edilen 23161 aday numaralı Tunahan Durgut'un baba adı: A**Doğum Yeri Z* iken, 32****04 T.C Kimlik numarası diğer Tunahan Durgut'a ait.

* Dün itibariyle açıklanan kurayı kazananlar listesinde ise bu iki adaydan T.C. numarası baz alınarak kurayı kazanan ilan edilmiş ve aday numarası da diğer kazanan adayın numarası ile yer değiştirilmiş.

* Bu konuda çok sayıda mağdur var birçok şikayet ayrıca tarafımıza ulaştırılmış bulunmakta. Kimsenin hakkının yenmemesi açısından yetkili kurumların ivedilikle açıklama yaparak hatanın nedenini ve neye göre kazanan adayın belirlendiğini konusunu açıklığa kavuşturmasını bekliyoruz.”