Zonguldak’taki batan gemiden bir acı haber daha

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle batan geminin kayıp 10 mürettebatından birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Kasım’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan kuru yük gemisinde kaybolan mürettebatı arama çalışmaları sonucunda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Kayıp 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemide hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunuldu.

SON TELSİZ ANONSLARINI YABANCI GEMİNİN PERSONELİ KAYDETTİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtınada batan ‘Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin telsizden yardım istediği anlara dair yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

Kafkametler isimli gemide bulunanların telsizden battığını söylediği ve yardım çağrısının cevapsız kaldığı o son telsiz anonsları, yabancı bir gemide bulunanlar tarafından kaydedildi.

Kafkametler gemisinden “Parçalanarak batıyoruz. Acilen kurtarma talep etmekteyim. Ereğli pilot, Kafkametler cevap verin” dediği duyuldu. Kafkametler’in çağrısına bir yabancı gemi karşılık vererek, İngilizce ismini kodlamasını istedi. Konumunu soran yabancı gemiye Kafkametler’in cevabı ise İngilizce “Konumu bilmiyorum. Elektriğimiz yok. Lütfen bize yardım edin” oldu.

AFAD: BİR KİŞİNİN DAHA NAAŞI BULUNDU

AFAD ise daha yaptığı açıklamada “19 Kasımda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 8 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verdi. (DHA)