12 yaşındaki Büşra 6 gün sonra bulundu: Aileme gitmek istemiyorum

Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden tanıştığı Yakup K. (16) ile görüşmek için evden kaçan 12 yaşındaki Büşra A. 6 gün sonra jandarma tarafından bulundu. İstismara uğramadığını ve kimseden şikayetçi olmadığını ifade eden Büşra A. "Aileme gitmek istemiyorum, beni yurda yerleştirin" dedi.

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Sur ilçesinde yaşayan Büşra A. ile Yakup K., sosyal medyadan tanışıp, arkadaş oldu. İddiaya göre bir süre sonra Büşra A., Yakup K.ye görüşmek istemediğini söyledi. Yakup K., son kez görüşmek için Büşra A.’yı sokağa çağırdı. 5 Mart saat 04.00 sıralarında evden çıkan Büşra A.’dan bir daha haber alınamadı.

Sabah eve gelen babası kızının evde olmadığını fark etti. Büşra A.’dan haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Annesi G.A., Yakup K.’nin ailesinin, kendilerine polisi devre dışı bırakmaları ve şikayetten vazgeçmeleri karşılığında 200 bin TL teklif ettiklerini söyleyerek, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

Büşra A., 11 Martta Yakup K.’nin ailesine ait bir evde jandarma tarafından bulundu.

KİMSE BANA KÖTÜ DAVRANMADI

Yakup K. ve annesi G.K. de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen Büşra A.’nın pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alındı.

Büşra A., ifadesinde Yakup K. ile 1 yıl önce sosyal medyadan tanıştıklarını belirterek, “O gün kendim isteyerek gittim. Bir akrabalarının evinde kaldık. Yakup veya bir başkası bana kötü davranmadı, istismarda bulunmadı. Kimseden şikayetçi değilim. Aileme gitmek istemiyorum, beni yurda yerleştirin” dedi.

Büşra A., ifadesinin ardından isteği üzerine yurda yerleştirildi. Gözaltına alınan Yakup K. ile annesi G.K.nin polisteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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