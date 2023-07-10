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15 yaşındaki Leyla’dan yürek yakan haber

Malatya'da, serinlemek için gölete giren Leyla Yiğit (15) boğularak hayatını kaybetti.

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15 yaşındaki Leyla’dan yürek yakan haber

Beylerderesi mahallesinde serinlemek için gölete giren genç bir kızın suda çırpındığını görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞTILAR

İhbarla olay yerine polis ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda Leyla Yiğit’in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Yiğit’in cansız bedeni morga kaldırıldı. (DHA)

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