2 araç çarpıştı 1 ölü, 7 yaralı: İlk müdahaleyi milletvekili adayı yaptı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Elmas Ulucan (56) hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Bu sırada bölgeden geçen AKP Afyonkarahisar milletvekili adayı doktor Hasan Arslan'ın, Ulucan'ı yaşama döndürme çabası yeterli olmadı.

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Kaza, öğle saatlerinde Sandıklı ilçesi Çiğiltepe köyü yakınlarında meydana geldi. B.Ö.’nün (38) kullandığı 03 AEK 370 plakalı otomobille aynı yöne giden U.Ç. (30) yönetimindeki 34 DDF 197 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler B.Ö. ve U.Ç. ile 03 AEK 370 plakalı araçta bulunan Elmas Ulucan, Ş.U. (31), R.U. (30), E.U. (11), M.U. (8) ve E.U. (4) yaralandı.

İLK MÜDAHALEYİ MİLLETVEKİLİ ADAYI YAPTI

Bu sırada bölgeden geçen AKP Afyonkarahisar 3’üncü sıra milletvekili adayı doktor Hasan Arslan, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Doktor Arslan araçta sıkışan ve kalbi duran Elmas Ulucan’ı yaşama döndürmeye çalıştı. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, Sandıklı Devlet Hastanesi’ne götürülen Elmas Ulucan kurtarılamadı.

‘ACI BİR TESADÜFTÜ’

Elmas Ulucan’ın ölümünü üzüntüyle öğrendiğini söyleyen Hasan Arslan, “Mesleğimizin gereğini yaptık. 112 gelene kadar oradaki stabilizasyonu sağlamaya çalıştık. 112 ekiplerimiz geldikten sonra da beraber hastaların müdahalelerini ve sabitlemelerini yaptıktan sonra nakillerini sağladık. Burada üzüldüğüm bir olay müdahale ettiğimiz bir hanımefendinin vefatını hastaneden bilgisini aldım. Onun dışında diğer yaralılarımızda hafif yaralar vardı. Tabii hastanedeki kontrolleri sonrasında daha doğru söylenebilir. Bu aslında acı bir tesadüftü. Her doktorun her sağlık personelinin yapacağı gibi biz de müdahalemizi olay yerinde gerçekleştirmiş olduk” dedi. (DHA)

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