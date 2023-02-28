25 yaşındaki Beyzanur, 3 kadının bıçaklı saldırısında yaralandı
Eskişehir'de, 3 kadının bıçaklı saldırısında karnından darbe alarak yaralanan Beyzanur A. (25), hastaneye kaldırıldı.
Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde meydana geldi.
Beyzanur A., iddiaya göre, yolda yürürken yanına gelen 3 kadının bıçaklı saldırısına uğradı.
Karnından yaralanan Beyzanur A., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Beyzanur A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis de şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. DHA