2’nci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde apartmanın 2'nci katındaki pencereden düşen Umutcan Göçen (3), hayatını kaybetti.
Ankara’da gerçekleşen olay, dün akşam Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kanarya Sokak’ta meydana geldi. İsmail ile Fatma Göçen çifti, çocukları Umutcan’la aynı mahallede oturdukları teyzeleri Gülay Terlemez’in evine gitti.
Sineklik takılı pencereden dışarı bakan Umutcan, dengesini kaybedince 2’nci kattan beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk, kurtarılamadı. Göçen’in cenazesi, öğle vakti Karadana Mahallesi Camisi’nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)