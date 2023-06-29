30 metreden yuvarlanan otomobil bir aileye mezar oldu

Antalya'da Özen ailesinin içinde olduğu otomobili kontrolden çıkarak 30 metreden yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilde Nuran (53) ve İbrahim Hayri Özen (56) çifti olay yerinde kızları Ezgi Özen (24) de hastanede hayatını kaybetti. Çiftin diğer çocuğu Ahmet Özen ile otomobili kullanan Zeynel Abidin Özen'in tedavileri sürüyor.

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Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Akseki ilçesi Akseki-Belenköy Oymapınar Barajı yolunda meydana geldi. Zeynel Abidin Özen’in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, 30 metre yüksekten yuvarlandı.

Takla atan otomobilin arka koltuğunda oturan İbrahim Hayri Özen ve eşi Nuran Özen hayatını kaybetti. Çiftin çocukları Ezgi ve Ahmet Özen ile aracı kullanan akrabaları Zeynel Abidin Özen ise yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere götürülüp tedaviye alındı.

Manavgat Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren Ezgi Özen de dün gece yaşamını yitirdi. Zeynel Abidin Özen ile Ahmet Özen’in tedavileri ise devam ediyor. Akseki Cumhuriyet Başsavcılığının kazayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor. (DHA)