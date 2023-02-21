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31 yaşındaki genç, emekli polis amcası tarafından öldürüldü

Kastamonu'da, emekli polis Turan Küçükbulut (49) tartıştığı yeğeni Furkan Küçükbulut'u (31) bıçaklayarak öldürdü.

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31 yaşındaki genç, emekli polis amcası tarafından öldürüldü

Olay, sabah saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Yenişehir Sitesi’ndeki Furkan Küçükbulut’un evinde meydana geldi. Furkan Küçükbulut, bir süredir konuşmadığı amcası Turan Küçükbulut ile barışmak için evinde buluştu.

Öldürülen Furkan Küçükbulut

Çıkan tartışmada Turan Küçükbulut, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile yeğeni Furkan Küçükbulut’u sırtından bıçakladı. Turan Küçükbulut, olayın ardından kaçarken ihbarla eve gelen sağlık görevlileri, Furkan Küçükbulut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Turan Küçükbulut, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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