4 ilde operasyon! Gözaltılar var
Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak haksız kazanç elde ettikleri şüphesiyle 8 kişiyi takibe aldı.
1 MİLYON 800 BİN LİRA ELDE ETMİŞLER
Ekipler, şüphelilerin başkalarına ait kredi kartlarını kullanarak Samsun, Ordu, Ankara ve Amasya’da bazı iş yerlerinden alışveriş yaptıklarını ve aldıkları ürünleri daha düşük fiyata piyasada sattıklarını, bu yolla 1 milyon 800 bin lira elde ettiklerini belirledi.
4 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale el konuldu. (AA)