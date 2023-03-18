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4 ilde operasyon! Gözaltılar var

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma: 20:05 - 18 Mart 2023 Güncellenme:
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4 ilde operasyon! Gözaltılar var

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak haksız kazanç elde ettikleri şüphesiyle 8 kişiyi takibe aldı.

1 MİLYON 800 BİN LİRA ELDE ETMİŞLER

Ekipler, şüphelilerin başkalarına ait kredi kartlarını kullanarak Samsun, Ordu, Ankara ve Amasya’da bazı iş yerlerinden alışveriş yaptıklarını ve aldıkları ürünleri daha düşük fiyata piyasada sattıklarını, bu yolla 1 milyon 800 bin lira elde ettiklerini belirledi.

4 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale el konuldu. (AA)

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