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5 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Uşak'ta, 5 aracın karıştığı kazada yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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5 araç birbirine girdi! Yaralılar var

M.K. (49) yönetimindeki 64 AR 581 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Hacıkadem Kavşağı’nda E.Y’nin (41) kullandığı 35 BIF 918 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu otomobilin kontrolden çıkması sonucu 1 otomobil, 1 kamyonet ile A.A. (43) yönetimindeki 34 PF 4256 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

3’ü ÇOCUK 5 YARALI

Kazada, 34 PF 4256 plakalı otomobildeki H.C.A. (33), E.Y.A. (15), N.A. (12) ve M.A. (6) yaralandı. (AA)

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