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6 yaşındaki Batuhan Efe feci şekilde can verdi

Niğde'de yolun karışına geçmek isteyen Batuhan Efe Yavuz (6), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 

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6 yaşındaki Batuhan Efe feci şekilde can verdi

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kiledere Mahallesi’nde meydana geldi. Bayram Ç.’nin kullandığı 50 ZC 433 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Efe Yavuz’a çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Batuhan, ambulansla hastaneye götürülürken, yolda hayatını kaybetti.

Batuhan Efe’nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Bayram Ç.’yi gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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