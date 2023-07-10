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AKP’li isme silahlı saldırı

İzmir'de, Çiğli Belediyesi meclis üyesi AKP'li Nedim Aslan, gittiği bir iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla bacağından vurulan Aslan hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

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AKP’li isme silahlı saldırı

Çiğli Belediyesi meclis üyesi Nedim Aslan, gittiği bir iş yerinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla bacağından vurulan Aslan yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Aslan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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